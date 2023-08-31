Ядерна зброя вже доправлена з росії у білорусь - Буданов

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“Буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені в рб. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи. Російське 12-те головне управління, яке відповідає саме за ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи „Іскандер“, було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння” — розказав Буданов.

Деталі

Зі слів Буданова, білоруси виявилися неготові експлуатувати ядерну зброю, і тому повністю провалили відповідні навчання.

Очільник української розвідки вважає використання такої зброї з території білорусі “великою геополітичною грою”. Він дуже скептично оцінює можливість застосування ядерки росією.

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Нагадаємо

Президент росії володимир путін, і його білоруський колега олександр лукашенко минулого місяця заявили, що москва вже відправила частину своєї тактичної ядерної зброї до білорусі після оголошення плану в березні. США та НАТО не підтвердили цей крок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив риторику Москви як “небезпечну та безрозсудну”, але в липні заявив, що альянс не помітив жодних змін у ядерній позиції росії.

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Білоруський Президент лукашенко пояснив розміщення російської ядерної зброї в його країні нібито задля стримання можливої агресії Польщі, яка є членом НАТО. Водночас, заначимо, що Варшава не робила в сторону білорусі таких погроз.