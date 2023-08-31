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Ядерное оружие уже доставлено из россии в беларусь - Буданов

Ядерное оружие уже доставлено из россии в беларусь - Буданов

Киев • УНН

 • 1806239 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Ядерное оружие из россии несколько дней назад прибыло в беларусь. Об этом в интервью “1+1” рассказал начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

Цитата

“Буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены в рб. До того проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно некрасивые для беларуси документы. Российское 12-е главное управление, которое отвечает именно за эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы „Искандер“, была признана полная неготовность беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения”, — сообщил Буданов.

Детали

По словам Буданова белорусы оказались не готовы эксплуатировать ядерное оружие, и поэтому полностью провалили соответствующие учения.

Глава украинской разведки считает использование такого оружия с территории беларуси “большой геополитической игрой”. Он очень скептически оценивает возможность применения ядерки россией.

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Президент россии владимир путин и его белорусский коллега александр лукашенко в прошлом месяце заявили, что москва уже отправила часть своего тактического ядерного оружия в беларусь после объявления плана в марте. США и НАТО не подтвердили этот шаг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил риторику москвы как “опасную и безрассудную”, но в июле заявил, что альянс не заметил никаких изменений в ядерной позиции россии.

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Белорусский президент лукашенко объяснил размещение российского ядерного оружия в его стране якобы для сдерживания возможной агрессии Польши, которая является членом НАТО. В то же время, отметим, что Варшава не делала в сторону беларуси таких угроз.

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