Ядерна зброя росіян у білорусі змінює архітектуру безпеки в Східній Європі - Дуда

ukru
29 березня, 17:57 • 273168 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364947 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302675 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337688 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302595 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220802 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205440 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164790 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536254 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 52240 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 51587 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54779 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57899 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 45950 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393425 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536254 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569637 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566649 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205434 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 364947 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175423 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166306 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137199 перегляди
Актуальне
Ядерна зброя росіян у білорусі змінює архітектуру безпеки в Східній Європі - Дуда

Ядерна зброя росіян у білорусі змінює архітектуру безпеки в Східній Європі - Дуда

Київ • УНН

 • 909594 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Рішення росії розмістити ядерну зброю в білорусі змінює архітектуру безпеки для країн Східної Європи та фактично для всього альянсу НАТО. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою, пише УНН.

Цитата

“Це очевидно змінює архітектуру безпеки у нашій частині Європи. Це змінює архітектуру безпеки у нашому безпесередньому сусідстві, і водночас східного флангу НАТО. А тому насправді це змінює теж ситуацію для усього Альянсу”, — резюмував Дуда.

Деталі

Дуда також наголосив, що Польща охороняє не лише свої кордони, а й кордони НАТО і Європейського Союзу. Польське керівництво взяло до уваги міграційний тиск з боку білорусі та присутність групи Ваґнера поблизу своїх кордонів. Втім, за словами президента Дуди, Польща, як прифронтова країна, виконує усі свої обов’язки з охорони цієї ділянки кордону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “вагнер” в білорусі буде розгромлений польськими військами, якщо вони захочуть зайти — Бен Ходжес

Додамо

Президент росії володимир путін, і його білоруський колега олександр лукашенко минулого місяця заявили, що москва вже відправила частину своєї тактичної ядерної зброї до білорусі після оголошення плану в березні. США та НАТО не підтвердили цей крок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив риторику Москви як “небезпечну та безрозсудну”, але в липні заявив, що альянс не помітив жодних змін у ядерній позиції росії.

Лукашенко каже, що розміщення російської ядерної зброї в його країні має на меті стримати можливу агресію Польщі, яка є членом НАТО, повідомляє Асашейтен Пресс. Водночас вони підкреслюють, що Варшава не робила погроз такого характеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США схвалили продаж гелікоптерів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів

Польща відкрито підтримує Україну від початку вторгненням росії. Поляки надають українцям військову, гуманітарну та політичну підтримку в їхній боротьбі. А польське політичне керівництво бере участь у міжнародних санкціях проти росії та білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66