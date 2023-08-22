Ядерна зброя росіян у білорусі змінює архітектуру безпеки в Східній Європі - Дуда

Цитата

“Це очевидно змінює архітектуру безпеки у нашій частині Європи. Це змінює архітектуру безпеки у нашому безпесередньому сусідстві, і водночас східного флангу НАТО. А тому насправді це змінює теж ситуацію для усього Альянсу”, — резюмував Дуда.

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Дуда також наголосив, що Польща охороняє не лише свої кордони, а й кордони НАТО і Європейського Союзу. Польське керівництво взяло до уваги міграційний тиск з боку білорусі та присутність групи Ваґнера поблизу своїх кордонів. Втім, за словами президента Дуди, Польща, як прифронтова країна, виконує усі свої обов’язки з охорони цієї ділянки кордону.

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Додамо

Президент росії володимир путін, і його білоруський колега олександр лукашенко минулого місяця заявили, що москва вже відправила частину своєї тактичної ядерної зброї до білорусі після оголошення плану в березні. США та НАТО не підтвердили цей крок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив риторику Москви як “небезпечну та безрозсудну”, але в липні заявив, що альянс не помітив жодних змін у ядерній позиції росії.

Лукашенко каже, що розміщення російської ядерної зброї в його країні має на меті стримати можливу агресію Польщі, яка є членом НАТО, повідомляє Асашейтен Пресс. Водночас вони підкреслюють, що Варшава не робила погроз такого характеру.

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Польща відкрито підтримує Україну від початку вторгненням росії. Поляки надають українцям військову, гуманітарну та політичну підтримку в їхній боротьбі. А польське політичне керівництво бере участь у міжнародних санкціях проти росії та білорусі.