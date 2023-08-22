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США схвалили продаж гелікоптерів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів

США схвалили продаж гелікоптерів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати в понеділок схвалили продаж ударних вертольотів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі 

Польща отримає 96 ударних вертольотів AH-64E Apache від їхнього виробника Boeing, повідомляє Держдепартамент у повідомленні Конгресу про зелене світло продажу.

Минулого року Польща вирішила шукати “Апачі” для заміни свого застарілого парку вертольотів радянських часів через занепокоєння війною в Україні. 

Таке надбання "покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у соцмережах підтвердив закупівлю, додавши, що “до завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів до Польщі.

Доповнення 

У січні Польща оголосила, що цього року планує витратити чотири відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, що значно перевищує ціль НАТО у два відсотки.

У заяві Держдепартамент назвав Польщу “силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”.

Конгрес має право переглянути та заблокувати угоду щодо вертольотів, але заперечень не очікується.

Нагадаємо

Польща очікувала рішення США щодо закупівлі американських танків Abrams і гелікоптерів Apache, якими збираються посилити Бжезькі ворота.

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