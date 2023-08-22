США схвалили продаж гелікоптерів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати в понеділок схвалили продаж ударних вертольотів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Польща отримає 96 ударних вертольотів AH-64E Apache від їхнього виробника Boeing, повідомляє Держдепартамент у повідомленні Конгресу про зелене світло продажу.
Минулого року Польща вирішила шукати “Апачі” для заміни свого застарілого парку вертольотів радянських часів через занепокоєння війною в Україні.
Таке надбання "покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО", - йдеться в заяві Держдепартаменту.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у соцмережах підтвердив закупівлю, додавши, що “до завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів до Польщі.
Доповнення
У січні Польща оголосила, що цього року планує витратити чотири відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, що значно перевищує ціль НАТО у два відсотки.
У заяві Держдепартамент назвав Польщу “силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”.
Конгрес має право переглянути та заблокувати угоду щодо вертольотів, але заперечень не очікується.
Нагадаємо
Польща очікувала рішення США щодо закупівлі американських танків Abrams і гелікоптерів Apache, якими збираються посилити Бжезькі ворота.