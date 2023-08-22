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США одобрили продажу вертолетов Apache Польше на 12 миллиардов долларов

США одобрили продажу вертолетов Apache Польше на 12 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 818957 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Соединенные Штаты в понедельник одобрили продажу ударных вертолетов Apache Польше на 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали 

Польша получит 96 ударных вертолетов AH-64E Apache от их производителя Boeing, сообщает Госдепартамент в сообщении Конгресса о зеленом свете продажи.

В прошлом году Польша решила искать “Апачи” для замены своего устаревшего парка вертолетов советских времен из-за обеспокоенности войной в Украине. 

Такое приобретение "улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в соцсетях подтвердил закупку, добавив, что “до завершения процедур и доставки закупленных вертолетов в Польшу.

Дополнение 

В январе Польша объявила, что в этом году планирует потратить четыре процента своего валового внутреннего продукта на оборону, что значительно превышает цель НАТО в два процента.

В заявлении Госдепартамент назвал Польшу “силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе”.

Конгресс имеет право пересмотреть и заблокировать соглашение по вертолетам, но возражений не ожидается.

Напомним

Польша ожидала решения США по закупке американских танков Abrams и вертолетов Apache, которыми собираются усилить Бжежские ворота.

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