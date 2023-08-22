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Ядерное оружие россиян в беларуси меняет архитектуру безопасности в Восточной Европе - Дуда

Ядерное оружие россиян в беларуси меняет архитектуру безопасности в Восточной Европе - Дуда

Киев • УНН

 • 909588 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Решение россии разместить ядерное оружие в беларуси меняет архитектуру безопасности для стран Восточной Европы, и фактически для всего альянса НАТО. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, пишет УНН.

Цитата

“Это очевидно меняет архитектуру безопасности в нашей части Европы. Это меняет архитектуру безопасности в нашем безопасном соседстве, и одновременно восточного фланга НАТО. А потому на самом деле это меняет тоже ситуацию для всего Альянса”, — резюмировал Дуда.

Детали

Дуда также отметил, что Польша охраняет не только свои границы, но и границы НАТО и Европейского Союза. Польское руководство приняло во внимание миграционное давление со стороны беларуси и присутствие группы вагнера вблизи своих границ. Впрочем, по словам президента Дуды, Польша, как прифронтовая страна, выполняет все свои обязанности по охране этого участка границы.

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Президент россии владимир путин, и его белорусский коллега александр лукашенко в прошлом месяце заявили, что москва уже отправила часть своего тактического ядерного оружия в беларусь после объявления плана в марте. США и НАТО не подтвердили этот шаг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил риторику москвы как “опасную и безрассудную”, но в июле заявил, что альянс не заметил никаких изменений в ядерной позиции россии.

лукашенко говорит, что размещение российского ядерного оружия в его стране имеет целью сдержать возможную агрессию Польши, которая является членом НАТО, пишет Асашейтен Пресс. В то же время они подчеркивают, что Варшава не делала угроз такого характера.

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Польша открыто поддерживает Украину с начала вторжением россии. Поляки оказывают украинцам военную, гуманитарную и политическую поддержку в их борьбе. А польское политическое руководство участвует в международных санкциях против россии и беларуси.

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