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"вагнер" в білорусі буде розгромлений польськими військами, якщо вони захочуть зайти – Бен Ходжес

"вагнер" в білорусі буде розгромлений польськими військами, якщо вони захочуть зайти – Бен Ходжес

Київ • УНН

 • 1286671 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Найманці Вагнера в білорусі будуть розгромлені польськими військами, якщо вони справді захочуть і спробують перетнути кордон. Про це заявив колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю Newsweek, передає УНН.

Цитата

«Немає доказів того, що вони мають польову артилерію, або бойові машини піхоти, або основні бойові танки, або будь-яке інше обладнання, яке їм знадобиться для того, щоб здійснити серйозний наступ на військових сусідньої національної держави», — пояснив він.

Зазначається, що будь-які успіхи бойовиків «Вагнера», яких вони раніше досягали, значною мірою покладалися на матеріально-технічну підтримку регулярних російських військ, зокрема артилерію.

Якби такий сценарій мав місце, білорусь не вперше використовувалася б як плацдарм для гібридних операцій проти країн НАТО.

Протягом майже двох років режим у Мінську залучав мігрантів з Близького Сходу до Білорусі, транспортував їх до західного кордону країни, наказував їм прямувати на територію Європи та змушував польських і литовських прикордонників відповідати силою.

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