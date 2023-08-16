В українській розвідці розповіли, чим займається пригожин після "перевороту" у рф

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"("Вагнерівці", - ред.) займаються власними справами, зокрема бізнес-проєктами, це ж не ідеологічна структура чи ідеологічна партія. Там головний інтерес - меркантильний. Тим не менше, збережені, живі, на свободі й зі значною можливістю всередині так званої російської федерації, і ззовні. Ми говоримо зараз не про Україну, а про їх традиційну діяльність, яка пов'язана з пвк "вагнера", - зазначив розвідник.

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Юсов додав, що російські найманці також займаються "ІПСО та тролінгом" на кордонах країн-членів НАТО, Європейського Союзу. Це один з інструментів, який вони виконують сьогодні, зазначив він. Крім цього, представник ГУР розповів, що глава пвк "вагнера" євген пригожин "буває" у білорусі.

Також він прокоментував слова журналіста-розслідувача "Bellingcat" Христо Грозєва, який припустив, що пригожин ближчі пів року "або помре, або у росії відбудеться друга спроба перевороту".

"І такі прогнози можуть на чомусь грунтуватися. Але життя і реальність іноді цікавіші і сміливіші, ніж будь-які прогнози", - сказав Юсов.

Нагадаємо

Розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв передбачив, що протягом наступних шести місяців засновник пвк “вагнер" євгеній пригожин може бути або мертвий, або у росії може статись другий переворот.