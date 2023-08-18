"вагнер" в беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они захотять зайти - Бен Ходжес
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Наемники вагнера в беларуси будут разгромлены польскими войсками, если они действительно захотят и попытаются пересечь границу. Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek, передает УНН.
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«Нет доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, или боевые машины пехоты, или основные боевые танки, или любое другое оборудование, которое им понадобится для того, чтобы осуществить серьезное наступление на военных соседнего национального государства», — объяснил он.
Отмечается, что любые успехи боевиков «Вагнера», которых они ранее достигали, в значительной степени полагались на материально-техническую поддержку регулярных российских войск, в частности артиллерию.
Если бы такой сценарий имел место, беларусь не впервые использовалась бы как плацдарм для гибридных операций против стран НАТО.
В течение почти двух лет режим в минске привлекал мигрантов с Ближнего Востока в беларусь, транспортировал их к западной границе страны, приказывал им направляться на территорию Европы и заставлял польских и литовских пограничников отвечать силой.
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