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Американські винищувачі F-35, здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії – The Telegraph

Американські винищувачі F-35, здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії – The Telegraph

Київ • УНН

 • 885952 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. США до кінця цього року перекинуть на базу Лейкенхіт в англійському графстві Саффолк дві ескадрильї винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35А. Джерела у військових колах повідомили The Telegraph, що йдеться про 54 літаки, здатні нести тактичну ядерну зброю, передає УНН.

Деталі

Стелс-реактивні літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані.

Джерело в обороні повідомило The Telegraph, що F-35 будуть базуватися на базі Лейкенхіт. 

"Вони переїдуть наприкінці цього року, якщо не десь у 2024", - сказав на правах анонімності один із військових.

Військові джерела назвали «важливим» перебазування із залучення 54-х винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз перебувають на авіабазі. F-15 здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

Цитата

Джерело зазначило: «Це новіший, потужніший літак, який має більший радіус дії та непомітність, що є вирішальним, якщо ви збираєтеся використовувати його для точного скидання ядерних бомб».

Міністерство оборони Британії відмовилися коментувати, чи будуть розміщені американські ядерні боєголовки у Великій Британії.

Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великобританії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну.

Цитата

Хеміш де Бреттон-Гордон , колишній командир Об’єднаного хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Британії та НАТО, сказав: "Це абсолютно холодна війна, і це стратегічне протистояння. Це гра в покер. Якщо США розмістять ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал Росії, що вони налаштовані серйозно".

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Тобіас Еллвуд, голова спеціального комітету з питань оборони, сказав: "Якщо американці вважають, що їм потрібно зберігати ядерну зброю по цей бік Атлантики, це є величезним показником того, наскільки небезпечним і складним стає наш світ".

Пан Еллвуд додав, що Велика Британія є "частиною стратегічного альянсу", у якому 2США є нашим найближчим партнером". Він додав: "Якщо вони вважають, що розміщення цієї зброї у Великій Британії відповідає ширшим інтересам безпеки, тоді ми повинні підтримати це".

Доповнення

Нині у Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Італії та Туреччині розміщено близько 150 ядерних бомб B-61, які контролюються США.

Однак пан Крістенсен попередив, що Ріші Сунак, прем’єр-міністр, повинен буде погодитися на зберігання будь-якої ядерної зброї на британській землі, а також - НАТО через їхню ядерну позицію в Європі.

Він додав, що будь-яке подібне розміщення ядерної зброї має бути дозволене президентом США.

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Кампанія за ядерне роззброєння (CND) пообіцяла зупинити повернення американської ядерної зброї на територію Великої Британії. CND попередив, що якщо така зброя повернеться до Британії, це "знову зробить Британію передовою ядерною базою для США".

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