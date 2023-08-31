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Американские истребители F-35, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании - The Telegraph

Американские истребители F-35, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании - The Telegraph

Киев • УНН

 • 885945 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. США до конца этого года перебросят на базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. Источники в военных кругах сообщили The Telegraph, что речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие, передает УНН.

Детали

Стелс-реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные.

Источник в обороне сообщил The Telegraph, что F-35 будут базироваться на базе Лейкенхит. 

"Они переедут в конце этого года, если не где-то в 2024", - сказал на правах анонимности один из военных.

Военные источники назвали «важным» перебазирование с привлечением 54-х истребителей F-35, которые заменят F-15, которые сейчас находятся на авиабазе. F-15 способны нести ядерное оружие, но менее совершенны.

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Источник отметил: «Это более новый, более мощный самолет, который имеет больший радиус действия и незаметность, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать его для точного сброса ядерных бомб».

Министерство обороны Британии отказались комментировать, будут ли размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.

Потенциальное возвращение ядерного оружия США на территорию Великобритании эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую холодную войну.

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Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Британии и НАТО, сказал: "Это абсолютно холодная война, и это стратегическое противостояние. Это игра в покер. Если США разместят ядерное оружие в Великобритании, это сигнал России, что они настроены серьезно".

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Тобиас Эллвуд, председатель специального комитета по вопросам обороны, сказал: "Если американцы считают, что им нужно хранить ядерное оружие по эту сторону Атлантики, это является огромным показателем того, насколько опасным и сложным становится наш мир".

Г-н Эллвуд добавил, что Великобритания является "частью стратегического альянса", в котором 2США являются нашим ближайшим партнёром". Он добавил: "Если они считают, что размещение этого оружия в Великобритании соответствует более широким интересам безопасности, тогда мы должны поддержать это".

Дополнение

В настоящее время в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции размещено около 150 ядерных бомб B-61, которые контролируются США.

Однако г-н Кристенсен предупредил, что Риши Сунак, премьер-министр, должен будет согласиться на хранение любого ядерного оружия на британской земле, а также - НАТО из-за их ядерной позиции в Европе.

Он добавил, что любое подобное размещение ядерного оружия должно быть разрешено президентом США.

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Кампания за ядерное разоружение (CND) пообещала остановить возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. CND предупредил, что если такое оружие вернётся в Британию, это "снова сделает Британию передовой ядерной базой для США".

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