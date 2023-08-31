Північна Корея заявила, що провела тактичні ядерні навчання

Деталі

За повідомленням КНДР, були проведені тактичні навчання з ядерним ударом, імітуючи удари по командних пунктах і аеродромам Південної Кореї. Заявляється, що такий крок вони зробили, щоб «попередити» розміщення Сполученими Штатами стратегічних бомбардувальників у регіоні.

Також повідомляється, що вони випустили дві балістичні ракети як попередження Сполученим Штатам.

Цитата

«Ракетний підрозділ випустив дві тактичні балістичні ракети в північно-східному напрямку… і правильно виконав завдання ядерного удару», — повідомило інформаційне агентство KCNA.

Доповнення

За інформацією, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в море в середу ввечері, через кілька годин після того, як США розгорнули бомбардувальники B-1B для спільних навчань з Південною Кореєю і Японією у відповідь на загрози з боку Північної Кореї.

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