Північна Корея заявила, що провела тактичні ядерні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На знак протесту проти військової присутності США навколо Корейського півострова Північна Корея провела в середу вечором навчання, під час яких вони імітували ядерний удар по Південній Кореї. Серед іншого вони імітували атаки на військові командні центри та аеропорти. Про це повідомило інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, передає УНН.
Деталі
За повідомленням КНДР, були проведені тактичні навчання з ядерним ударом, імітуючи удари по командних пунктах і аеродромам Південної Кореї. Заявляється, що такий крок вони зробили, щоб «попередити» розміщення Сполученими Штатами стратегічних бомбардувальників у регіоні.
Також повідомляється, що вони випустили дві балістичні ракети як попередження Сполученим Штатам.
Цитата
«Ракетний підрозділ випустив дві тактичні балістичні ракети в північно-східному напрямку… і правильно виконав завдання ядерного удару», — повідомило інформаційне агентство KCNA.
Доповнення
За інформацією, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в море в середу ввечері, через кілька годин після того, як США розгорнули бомбардувальники B-1B для спільних навчань з Південною Кореєю і Японією у відповідь на загрози з боку Північної Кореї.
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