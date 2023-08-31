Северная Корея заявила, что провела тактические ядерные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В знак протеста против военного присутствия США вокруг Корейского полуострова Северная Корея провела в среду вечером учения, во время которых они имитировали ядерный удар по Южной Корее. Среди прочего они имитировали атаки на военные командные центры и аэропорты. Об этом сообщило информационное агентство Северной Кореи KCNA, передает УНН.
Детали
По сообщению КНДР, были проведены тактические учения с ядерным ударом, имитируя удары по командным пунктам и аэродромам Южной Кореи. Заявляется, что такой шаг они предприняли, чтобы «предупредить» размещение Соединенными Штатами стратегических бомбардировщиков в регионе.
Также сообщается, что они выпустили две баллистические ракеты в качестве предупреждения Соединенным Штатам.
Цитата
«Ракетное подразделение выпустило две тактические баллистические ракеты в северо-восточном направлении… и правильно выполнило задачу ядерного удара», — сообщило информационное агентство KCNA.
Дополнение
По информации, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в море в среду вечером, через несколько часов после того, как США развернули бомбардировщики B-1B для совместных учений с Южной Кореей и Японией в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи.
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