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США проводять військові навчання на бомбардувальниках спільно з Південною Кореєю та Японією

США проводять військові навчання на бомбардувальниках спільно з Південною Кореєю та Японією

Київ • УНН

 • 446961 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сполучені Штати окремо розгорнули бомбардувальники B-1B для спільних навчань з Південною Кореєю і Японією у відповідь на загрози з боку Північної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що в рамках навчань Ulchi Freedom Shield, участь в польотах беруть американський B-1B, південнокорейський літак FA-50 і винищувач F-16 ВПС США. Це вже 10-й подібний політ американського бомбардувальника в цьому році.

Окремо два бомбардувальники ВПС США B-1B приєдналися до спільних навчань з 12 японськими винищувачами, в тому числі чотирма літаками F-15, згідно з повідомленням міністерства оборони Японії.

Навчання бомбардувальників під проводом США пройшли через кілька днів після того, як КНДР здійснила невдалу спробу запуску супутника. Північна Корея регулярно засуджує ці щорічні військові навчання, розцінюючи їх як репетицію війни. Союзники підкреслюють, що навчання мають оборонний характер.

США, Японія та Південна Корея зробили спільну заяву щодо розширення співпраці в оборонній сфері.

Додамо

Минулого тижня США і Південна Корея розпочали спільні широкомасштабні військові навчання Ulchi Freedom Shield, які покликані посилити відповідь на ядерні і ракетні загрози з боку Пхеньяна.

Навчання в середу демонструють те, що союзники назвали "розширеним стримуванням" перед обличчям нещодавніх запусків космічних ракет КНДР і демонстрацією "сильної об'єднаної оборонної позиції", йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.

Міністерство оборони Токіо заявило, що спільні американо-японські повітряні навчання над Японським морем у середу підтвердили "готовність обох військових реагувати на будь-яку ситуацію" на тлі запусків балістичних ракет Північною Кореєю.

У вівторок Японія також взяла участь у тристоронніх військово-морських навчаннях з протиракетної оборони за участю США і Південної Кореї. Того ж дня у промові з нагоди Дня військово-морського флоту північнокорейський лідер Кім Чен Ин звинуватив США та їхніх союзників у збільшенні ризику ядерної війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посилення загрози з боку КНДР призведе до поглиблення трьохторонньої співпраці Південної Кореї з США та Японією

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