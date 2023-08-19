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США, Японія та Південна Корея зробили спільну заяву щодо розширення співпраці в оборонній сфері

США, Японія та Південна Корея зробили спільну заяву щодо розширення співпраці в оборонній сфері

Київ • УНН

 • 1100941 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. За результатами саміту у Вашингтоні США, Японія та Південна Корея зробили спільну заяву, у якій зобов’язалися і надалі підтримувати Україну у війни проти росії. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

Деталі

Президент Джо Байден заявив, що тристоронні зв’язки між Японією, Кореєю та Сполученими Штатами зроблять світ безпечнішим, а ці три країни – сильнішими.

За словами Байдена, усі три лідери вважають, що це переломний момент в історії.

Три країни домовилися розширити співпрацю в галузі оборони. За словами президента, це включає в себе започаткування щорічних багатосторонніх військових навчань, щоб вивести тристороннє оборонне співробітництво на безпрецедентний рівень.

Країни також прискорять обмін інформацією про запуски ракет і кіберактивність Північної Кореї, що зміцнить співпрацю в галузі оборони від балістичних ракет.

Цитата

«Найважливіше те, що ми всі взяли на себе зобов’язання швидко консультуватися один з одним у відповідь на загрози для будь-якої з наших країн. Це означає, що у нас буде гаряча лінія для обміну інформацією та координації наших реакцій щоразу, коли виникає криза в регіоні або яка зачіпає будь-яку з наших країн», — сказав Байден.

Доповнення

Три країни підтвердили свої зобов’язання підтримувати мир і стабільність у Тайванській протоці та боротися з проблемами економічного тиску.

«Ми збираємося продовжувати протидіяти загрозам з боку [Північної Кореї], включаючи відмивання грошей у криптовалюті на суму мільярдів доларів і потенційну передачу зброї на підтримку жорстокої війни Росії проти України. Разом ми будемо відстоювати міжнародне право, свободу судноплавства та мирне вирішення суперечок у Південно-Китайському морі». – сказав Байден.

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