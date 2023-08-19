"росія вже програла, вона не може досягти мети" – Байден

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"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, про яку вона заявила. Це неможливо...", — сказав він.

Байден наголосив, що наслідки російської агресії проти України виходять далеко за межи Європи.

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"Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було одразу зрозуміло... що ми в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?", — сказав Байден.

Він також нагадав для всіх, що Росія влаштувала війну такого масштабу, якої не було з часів Другої світової війни. Саме тому ця війна виходить за межі європейської.

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