"россия уже проиграла, она не может достичь цели" - Байден

Цитата

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой она заявила. Это невозможно...", — сказал президент США.

Байден подчеркнул, что последствия российской агрессии против Украины выходят далеко за пределы Европы.

Цитата

"Представьте, если бы мы ничего не сделали. И было бы сразу понятно... что мы в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы остановились, какой сигнал это послало бы Китаю в отношении Тайваня? Какой сигнал это послало бы всему миру?", — сказал Байден.

Он также напомнил для всех, что россия устроила войну такого масштаба, которой не было со времен Второй мировой войны. Именно поэтому эта война выходит за пределы европейской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден назвал Китай “бомбой замедленного действия” из-за экономических проблем