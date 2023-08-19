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США, Япония и Южная Корея сделали совместное заявление о расширении сотрудничества в оборонной сфере

США, Япония и Южная Корея сделали совместное заявление о расширении сотрудничества в оборонной сфере

Киев • УНН

 • 1100938 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. По результатам саммита в Вашингтоне США, Япония и Южная Корея сделали совместное заявление, в котором обязались и в дальнейшем поддерживать Украину в войне против России. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Президент Джо Байден заявил, что трехсторонние связи между Японией, Кореей и Соединенными Штатами сделают мир безопаснее, а эти три страны – сильнее.

По словам Байдена, все три лидера считают, что это переломный момент в истории.

Три страны договорились расширить сотрудничество в области обороны. По словам президента США, это включает в себя начало ежегодных многосторонних военных учений, чтобы вывести трехстороннее оборонное сотрудничество на беспрецедентный уровень.

Страны также ускорят обмен информацией о запусках ракет и киберактивности Северной Кореи, что укрепит сотрудничество в области обороны от баллистических ракет.

Цитата

«Самое важное то, что мы все взяли на себя обязательство быстро консультироваться друг с другом в ответ на угрозы для любой из наших стран. Это означает, что у нас будет горячая линия для обмена информацией и координации наших реакций всякий раз, когда возникает кризис в регионе или который затрагивает любую из наших стран», — сказал Байден.

Дополнение

Три страны подтвердили свои обязательства поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и бороться с проблемами экономического давления.

«Мы собираемся продолжать противодействовать угрозам со стороны [Северной Кореи], включая отмывание денег в криптовалюте на сумму миллиардов долларов и потенциальную передачу оружия в поддержку жестокой войны России против Украины. Вместе мы будем отстаивать международное право, свободу судоходства и мирное разрешение споров в Южно-Китайском море». – сказал Байден.

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