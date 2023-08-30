США проводят военные учения на бомбардировщиках совместно с Южной Кореей и Японией

Детали

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что в рамках учений Ulchi Freedom Shield, участие в полетах принимают американский B-1B, южнокорейский самолет FA-50 и истребитель F-16 ВВС США. Это уже 10-й подобный полет американского бомбардировщика в этом году.

Отдельно два бомбардировщика ВВС США B-1B присоединились к совместным учениям с 12 японскими истребителями, в том числе четырьмя самолетами F-15, согласно сообщению министерства обороны Японии.

Учения бомбардировщиков под руководством США прошли через несколько дней после того, как КНДР осуществила неудачную попытку запуска спутника. Северная Корея регулярно осуждает эти ежегодные военные учения, расценивая их как репетицию войны. Союзники подчеркивают, что учения носят оборонительный характер.

США, Япония и Южная Корея сделали совместное заявление о расширении сотрудничества в оборонной сфере.

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На прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные широкомасштабные военные учения Ulchi Freedom Shield, которые призваны усилить ответ на ядерные и ракетные угрозы со стороны Пхеньяна.

Учения в среду демонстрируют то, что союзники назвали "расширенным сдерживанием" перед лицом недавних запусков космических ракет КНДР и демонстрацией "сильной объединенной оборонительной позиции", говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

Министерство обороны Токио заявило, что совместные американо-японские воздушные учения над Японским морем в среду подтвердили "готовность обоих военных реагировать на любую ситуацию" на фоне запусков баллистических ракет Северной Кореей.

Во вторник Япония также приняла участие в трехсторонних военно-морских учениях по противоракетной обороне с участием США и Южной Кореи. В тот же день в речи по случаю Дня военно-морского флота северокорейский лидер Ким Чен Ын обвинил США и их союзников в увеличении риска ядерной войны.

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