США, Японія та Південна Корея проводять навчання біля Корейського півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сполучені Штати, Південна Корея і Японія провели у вівторок спільні військово-морські навчання з протиракетної оборони біля Корейського півострова. В КНДР обурились. Про це повідомляє УНН посиланням на Reuters.
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За словами південнокорейських військових, США, Японія та Південна Корея провели навчання в міжнародних водах біля південнокорейського острова Чеджудо у вівторок, щоб покращити свою здатність виявляти і відстежувати цілі, а також обмінюватися інформацією в разі провокацій з боку КНДР.
Через це Північна Корея звинуватила Вашингтон і його союзників у створенні "найбільш нестабільної акваторії, що загрожує ядерною війною".
Навчання відбуваються після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до "радикальної" модернізації озброєння і техніки своїх військово-морських сил, критикуючи посилення присутності американських стратегічних активів в регіоні.
У промові з нагоди Дня ВМС Кім відреагував, на той факт, що США, Японія і Південна Корея оголосили про регулярні спільні військові навчання.
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"Через безрозсудні конфронтаційні кроки США та інших ворожих сил, акваторія біля Корейського півострова перетворилися на найбільше у світі місце концентрації військової техніки, найбільш нестабільні води з небезпекою ядерної війни", - цитує Кіма KCNA .
На першій окремій зустрічі лідерів США, Південної Кореї та Японії вони домовилися про поглиблення військової та економічної співпраці, оскільки прагнуть продемонструвати єдність перед зростанням могутності Китаю та ядерної загрози з боку Північної Кореї. Минулого тижня Південна Корея і США розпочали літні навчання Ulchi Freedom Shield, що покликані посилити їхню спільну відповідь на ядерну і ракетну загрозу з боку Північної Кореї.
Пхеньян вже давно засуджує ці навчання як репетицію війни. В рамках навчань сили спеціальних операцій союзників відпрацьовували проникнення на вороже узбережжя з моря, пересуваючись на гумових човнах і виринаючи з хвиль з водолазним спорядженням і зброєю.
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