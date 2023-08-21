Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання на тлі посилення напруженості у відносинах з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Південна Корея і Сполучені Штати в понеділок розпочали військові навчання на тлі посилення напруженості через ракетні випробування Північної Кореї і жорстку риторику на адресу держав. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Yonhap News Agency.
Деталі
Щорічні навчання "Ульчінський щит свободи" розпочались 21 серпня і будуть тривати 11 днів. Як зазначає Yonhap News Agency , їх мета - зміцнення спільної готовності реагувати на загрози.
Тренування проходитимуть по сценарію повномасштабної війни. Вони включають в себе командно-штабні навчання на основі комп'ютерного моделювання, паралельні польові тренування і навчання з цивільної оборони в Ульчі.
Відомо, що цьогорічні навчання включають сценарії підготовки військ до швидкого переходу до воєнного часу, а також до реагування на неправдиву інформацію, яка може поширюватися Пхеньяном під час війни або в надзвичайних ситуаціях.
Окрім південнокорейських і американських учасників, до навчань приєднаються військовослужбовці з дев'яти країн-членів ООН. Це Австралія, Канада, Франція, Великобританія, Греція, Італія, Нова Зеландія, Філіппіни, Таїланд і Франція, повідомляє прес-служба Збройних сил США в Кореї.
За словами представника Об'єднаного комітету начальників штабів, заплановано близько 30 польових тренувань союзників, порівняно із 13 під час минулорічних навчань.
На навчаннях також буде присутня Наглядова комісія нейтральних країн. До складу комісії входять представники Швеції та Швейцарії.
Доповнення
Навчання розпочалися після того, як у понеділок державні ЗМІ Пхеньяна повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями крилатих ракет з військового корабля. Вочевидь, на знак протесту проти навчань, зазначили в Yonhap News Agency.
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