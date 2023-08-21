Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання на тлі посилення напруженості у відносинах з КНДР

ukru
29 березня, 17:57 • 273489 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 366119 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303290 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338267 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303133 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221038 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205650 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164917 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536499 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175532 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
744 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 58494 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 40222 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46684 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 32794 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34267 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393680 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536500 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569828 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566829 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205513 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 366127 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175487 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166362 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137252 перегляди
Актуальне
Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання на тлі посилення напруженості у відносинах з КНДР

Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання на тлі посилення напруженості у відносинах з КНДР

Київ • УНН

 • 645490 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Південна Корея і Сполучені Штати в понеділок розпочали військові навчання на тлі посилення напруженості через ракетні випробування Північної Кореї і жорстку риторику на адресу держав. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Yonhap News Agency.

Деталі

Щорічні навчання "Ульчінський щит свободи" розпочались 21 серпня і будуть тривати 11 днів. Як зазначає Yonhap News Agency , їх мета - зміцнення спільної готовності реагувати на загрози.

Тренування проходитимуть по сценарію повномасштабної війни. Вони включають в себе командно-штабні навчання на основі комп'ютерного моделювання, паралельні польові тренування і навчання з цивільної оборони в Ульчі.

Відомо, що цьогорічні навчання включають сценарії підготовки військ до швидкого переходу до воєнного часу, а також до реагування на неправдиву інформацію, яка може поширюватися Пхеньяном під час війни або в надзвичайних ситуаціях.

Окрім південнокорейських і американських учасників, до навчань приєднаються військовослужбовці з дев'яти країн-членів ООН. Це Австралія, Канада, Франція, Великобританія, Греція, Італія, Нова Зеландія, Філіппіни, Таїланд і Франція, повідомляє прес-служба Збройних сил США в Кореї.

За словами представника Об'єднаного комітету начальників штабів, заплановано близько 30 польових тренувань союзників, порівняно із 13 під час минулорічних навчань.

На навчаннях також буде присутня Наглядова комісія нейтральних країн. До складу комісії входять представники Швеції та Швейцарії.

Доповнення

Навчання розпочалися після того, як у понеділок державні ЗМІ Пхеньяна повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями крилатих ракет з військового корабля. Вочевидь, на знак протесту проти навчань, зазначили в Yonhap News Agency.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ : Посилення загрози з боку КНДР призведе до поглиблення трьохторонньої співпраці Південної Кореї з США та Японією

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06