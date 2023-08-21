Посилення загрози з боку КНДР призведе до поглиблення трьохторонньої співпраці Південної Кореї з США та Японією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у понеділок, що тристороння співпраця зі Сполученими Штатами та Японією поглибиться, якщо посиляться загрози з боку Північної Кореї. Про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів через кілька днів після того, як взяв участь у переговорах з лідерами США та Японії, де вони домовилися поглибити військову та економічну співпрацю, пише Reuters, передає УНН.
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«Структура тристоронньої співпраці між Південною Кореєю, Сполученими Штатами та Японією ставатиме міцнішою, якщо провокації та загрози з боку Північної Кореї зростатимуть», — сказав Юн під час зустрічі, яка транслювалася в прямому ефірі, сповіщаючи про те, що він назвав «відкриттям нової ери».
За словами президента Південної Кореї, тристороннє партнерство стане міцною основою для сприяння регіональному миру разом із пактом AUKUS між США, Британією та Австралією та четвіркою США, Японії, Індії та Австралії.
Доповнення
Саміт у президентському резиденції Кемп-Девід був першою окремою зустріччю між США, Японією та Південною Кореєю, адже вони прагнуть продемонструвати єдність перед обличчям зростаючої могутності Китаю та ядерної загрози з боку Північної Кореї.
Юн сказав, що тристороннє співробітництво не виключає четвертих країн і що воно сприятиме свободі, миру та процвітанню в регіоні та світі.
Нагадаємо
За результатами саміту у Вашингтоні США, Японія та Південна Корея зробили спільну заяву, у якій зобов’язалися і надалі підтримувати Україну у війни проти росії.
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