Усиление угрозы со стороны КНДР приведет к углублению трехстороннего сотрудничества Южной Кореи с США и Японией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил в понедельник, что трехстороннее сотрудничество с Соединенными Штатами и Японией углубится, если усилятся угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров через несколько дней после того, как принял участие в переговорах с лидерами США и Японии, где они договорились углубить военное и экономическое сотрудничество, пишет Reuters, передает УНН.
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«Структура трехстороннего сотрудничества между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией будет становиться крепче, если провокации и угрозы со стороны Северной Кореи будут расти», — сказал Юн во время встречи, которая транслировалась в прямом эфире, извещая о том, что он назвал «открытием новой эры».
По словам президента Южной Кореи, трехстороннее партнерство станет прочной основой для содействия региональному миру вместе с пактом AUKUS между США, Великобританией и Австралией и четверкой США, Японии, Индии и Австралии.
Дополнение
Саммит в президентской резиденции Кэмп-Дэвид был первой отдельной встречей между США, Японией и Южной Кореей, ведь они стремятся продемонстрировать единство перед лицом растущей мощи Китая и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.
Юн сказал, что трёхстороннее сотрудничество не исключает четвёртых стран и что оно будет способствовать свободе, миру и процветанию в регионе и мире.
Напомним
По результатам саммита в Вашингтоне США, Япония и Южная Корея сделали совместное заявление, в котором обязались’и в дальнейшем поддерживать Украину в войне против России.
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