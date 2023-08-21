КНДР випробувало крилаті ракети під час навчань Південної Кореї та США
Київ • УНН
КИЇВ 21 серпня. УНН. КНДР провели випробування стратегічних крилатих ракет під час спільних навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів. За успішним запуском спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен ИН. Про це повідомляє Reuters з посиланням на KCNA, пише УНН.
Деталі
За словами KCNA, Кім Чен Чен Ин відвідав військово-морський флот, розміщений на східному узбережжі, щоб ознайомитися з випробуваннями на борту військового корабля, не уточнюючи дати своєї поїздки.
Запуск був спрямований на перевірку «бойової функції корабля та характеристик його ракетної системи», одночасно покращуючи здатність моряків виконувати «атакову місію під час реальної війни», повідомила KCNA.
«Корабель швидко влучив у ціль, навіть не помилившись», — йдеться у повідомленні.
За словами KCNA, Кім похвалив корабель за «високу мобільність і потужну ударну силу та постійну готовність до бою, щоб впоратися з раптовими ситуаціями».
Доповнення
Пхеньян засудив військові навчання союзників як репетицію ядерної війни.
Збройні сили Південної Кореї заявили, що цього року навчання будуть проведені в «наймасштабнішому за всю історію», мобілізуючи десятки тисяч військових з обох сторін, а також деяких держав-членів командування ООН.
Нагадаємо
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував ключові заводи з виробництва боєприпасів, у тому числі завод з виробництва тактичних ракет, і наказав збільшити виробництво ракет, ракетних снарядів та іншого озброєння.