КНДР испытало крылатые ракеты во время учений Южной Кореи и США
Киев • УНН
КИЕВ 21 августа. УНН. КНДР провели испытания стратегических крылатых ракет во время совместных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов. За успешным запуском наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на KCNA, пишет УНН.
Детали
По словам KCNA, Ким Чен Чен Ын посетил военно-морской флот, размещенный на восточном побережье, чтобы ознакомиться с испытаниями на борту военного корабля, не уточняя даты своей поездки.
Запуск был направлен на проверку «боевой функции корабля и характеристик его ракетной системы», одновременно улучшая способность моряков выполнять «атакующую миссию во время реальной войны», сообщила KCNA.
«Корабль быстро попал в цель, даже не ошибившись», — говорится в сообщении.
По словам KCNA, Ким похвалил корабль за «высокую мобильность и мощную ударную силу и постоянную готовность к бою, чтобы справиться с внезапными ситуациями».
Дополнение
Пхеньян осудил военные учения союзников как репетицию ядерной войны.
Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что в этом году учения будут проведены в «самом масштабном за всю историю», мобилизуя десятки тысяч военных с обеих сторон, а также некоторых государств-членов командования ООН.
Напомним
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал ключевые заводы по производству боеприпасов, в том числе завод по производству тактических ракет, и приказал увеличить производство ракет, ракетных снарядов и другого вооружения.