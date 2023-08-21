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Южная Корея и США начали совместные военные учения на фоне усиления напряженности в отношениях с КНДР

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник начали военные учения на фоне усиления напряженности из-за ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой риторики в адрес государств. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Yonhap News Agency.

Детали

Ежегодные учения "Ульчинский щит свободы" начались 21 августа и будут продолжаться 11 дней. Как отмечает Yonhap News Agency, их цель - укрепление общей готовности реагировать на угрозы.

Тренировки будут проходить по сценарию полномасштабной войны. Они включают в себя командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, параллельные полевые тренировки и учения по гражданской обороне в Ульче.

Известно, что нынешние учения включают сценарии подготовки войск к быстрому переходу к военному времени, а также к реагированию на ложную информацию, которая может распространяться Пхеньяном во время войны или в чрезвычайных ситуациях.

Помимо южнокорейских и американских участников, к учениям присоединятся военнослужащие из девяти стран-членов ООН. Это Австралия, Канада, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и Франция, сообщает пресс-служба Вооруженных сил США в Корее.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, запланировано около 30 полевых тренировок союзников, по сравнению с 13 во время прошлогодних учений.

На учениях также будет присутствовать Наблюдательная комиссия нейтральных стран. В состав комиссии входят представители Швеции и Швейцарии.

Дополнение

Учения начались после того, как в понедельник государственные СМИ Пхеньяна сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями крылатых ракет с военного корабля. Очевидно, в знак протеста против учений, отметили в Yonhap News Agency.

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