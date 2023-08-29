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США, Япония и Южная Корея проводят учения возле Корейского полуострова

США, Япония и Южная Корея проводят учения возле Корейского полуострова

Киев • УНН

 • 572053 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония провели во вторник совместные военно-морские учения по противоракетной обороне возле Корейского полуострова. В КНДР возмутились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам южнокорейских военных, США, Япония и Южная Корея провели учения в международных водах возле южнокорейского острова Чеджудо во вторник, чтобы улучшить свою способность обнаруживать и отслеживать цели, а также обмениваться информацией в случае провокаций со стороны КНДР.

Из-за этого Северная Корея обвинила Вашингтон и его союзников в создании "наиболее нестабильной акватории, угрожающей ядерной войной".

Учения проходят после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к "радикальной" модернизации вооружения и техники своих военно-морских сил, критикуя усиление присутствия американских стратегических активов в регионе.

В речи по случаю Дня ВМС Ким отреагировал, на тот факт, что США, Япония и Южная Корея объявили о регулярных совместных военных учениях.

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"Из-за безрассудных конфронтационных шагов США и других враждебных сил, акватория возле Корейского полуострова превратились в крупнейшее в мире место концентрации военной техники, наиболее нестабильные воды с опасностью ядерной войны", - цитирует Кима KCNA.

На первой отдельной встрече лидеров США, Южной Кореи и Японии они договорились об углублении военного и экономического сотрудничества, поскольку стремятся продемонстрировать единство перед ростом мощи Китая и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. На прошлой неделе Южная Корея и США начали летние учения Ulchi Freedom Shield, призванные усилить их совместный ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны Северной Кореи.

Пхеньян уже давно осуждает эти учения как репетицию войны. В рамках учений силы специальных операций союзников отрабатывали проникновение на вражеское побережье с моря, передвигаясь на резиновых лодках и выныривая из волн с водолазным снаряжением и оружием.

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