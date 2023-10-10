росія та білорусь готують теракт "під чужим прапором": хочуть звинуватити Україну - Центр нацспротиву

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“Між фсб рф та кдб рб існує домовленість про проведення операції «під чужим прапором» на території білорусі з подальшим звинуваченням України у цьому. На цей час, об’єктом для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" поблизу населеного пункту прилуки брестської області”, - йдеться у повідомленні.

Ворожі спецслужби планують скинути вибухівку з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, в серпні цього року вагнерівці проводили аеророзвідку об‘єктів для потенційного місця проведення такої операції.

Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України. “Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави”, - додали в ЦНС.

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