У білорусі почали перевірку бойової готовності їхніх збройних сил – Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У республіці білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. По це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.
Деталі
Сергій Наєв повідомив, що Україна своєю чергою на відповідних напрямках підсилює пильність своїх прикордонних нарядів.
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«Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань», — сказав командувач.
Доповнення
Він додав, що у випадку зростання загрози Генеральний Штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби. Ці правила воєнної науки завжди працюють.
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