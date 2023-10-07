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У білорусі почали перевірку бойової готовності їхніх збройних сил – Наєв

У білорусі почали перевірку бойової готовності їхніх збройних сил – Наєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У республіці білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. По це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

Деталі

Сергій Наєв повідомив, що Україна своєю чергою на відповідних напрямках підсилює пильність своїх прикордонних нарядів.

Цитата

«Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань», — сказав командувач.

Доповнення

Він додав, що у випадку зростання загрози Генеральний Штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби. Ці правила воєнної науки завжди працюють.

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