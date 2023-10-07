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В беларуси начали проверку боевой готовности их вооруженных сил - Наев

В беларуси начали проверку боевой готовности их вооруженных сил - Наев

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. В республике беларусь начат очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Детали

Сергей Наев сообщил, что Украина в свою очередь на соответствующих направлениях усиливает бдительность своих пограничных нарядов.

Цитата

«Также сохраняем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых по состоянию на сейчас достаточно для выполнения этих задач», — сказал командующий.

Дополнение

Он добавил, что в случае роста угрозы Генеральный Штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства. Эти правила военной науки всегда работают.

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