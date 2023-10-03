Наєв: на півночі працюють над підвищенням ефективності ППО

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"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - зазначив Наєв у Telegram.

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Як вказував Наєв, кордон на півночі буде більш міцно прикритий інженерними загородженнями.