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Наєв: на півночі працюють над підвищенням ефективності ППО

Наєв: на півночі працюють над підвищенням ефективності ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Північній операційній зоні нарощують кількість вогневих груп для підвищення ефективності ППО, повідомив у вівторок командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

Цитата

"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - зазначив Наєв у Telegram.

Нагадаємо

Як вказував Наєв, кордон на півночі буде більш міцно прикритий інженерними загородженнями.

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