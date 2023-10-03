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Наев: на севере работают над повышением эффективности ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В Северной операционной зоне наращивают количество огневых групп для повышения эффективности ПВО, сообщил во вторник командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Цитата

"В Северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп. Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны. Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать на полную", - отметил Наев в Telegram.

Напомним

Как указывал Наев, граница на севере будет более прочно прикрыта инженерными заграждениями.

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