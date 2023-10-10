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россия и беларусь готовят теракт "под чужим флагом": хотят обвинить Украину - Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 529278 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Спецслужбы россии и беларуси планируют провести операцию «под чужим флагом» на белорусской территории. Они хотят сбросить взрывчатку с дрона на нефтебазу и обвинить в этом Украину, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

“Между фсб рф и кгб рб существует договоренность о проведении операции «под чужим флагом» на территории беларуси с последующим обвинением Украины в этом. В настоящее время, объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта прилуки брестской области”, - говорится в сообщении.

Вражеские спецслужбы планируют сбросить взрывчатку с БПЛА. По информации от белорусского подполья, в августе этого года вагнеровцы проводили аэроразведку объектов для потенциального места проведения такой операции. 

Заметим, Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. “эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства”, - добавили в ЦНС.

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