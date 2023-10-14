ГУР: втягнення білорусі у наземну операцію у війні проти України - це стратегічне завдання кремля

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"Є стратегічне завдання кремля – втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці рф. За весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менше, російські спецслужби спроб не будуть полишати",- розповів Юсов.

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Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що спецслужби росії та білорусі планують провести операцію "під чужим прапором" на білоруській території - хочуть скинути вибухівку з дрона на нафтобазу і звинуватити в цьому Україну.

Юсов зауважив, що це не перша провокація з боку спецслужб росії з метою дискредитувати Україну та втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Зрештою, у білорусі чудово знають, хто насправді стоїть за цими намаганнями. Навіть попри пропагандистську підтримку кремля розуміють, що це не в їхніх інтересах. А спроби такі були й, напевно, будуть продовжуватися", - сказав Юсов.

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