В Беларуси осталось около 2000 военных вс рф - мониторинг

Детали

Сообщается, что в сентябре ситуация с российским военным контингентом в беларуси фактически не изменилась. Увеличение численности вооруженных сил рф не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.

Однако в беларуси продолжает находиться часть военных рф:



Аэродромы «Мозырь» («Боков») и «Зябровка» - до 600 человек.



Радиотехнический узел «Барановичи» и 43-й узел связи «Вилейка» - до 1 450 человек.



"В целом по состоянию на 1 октября «Беларускі Гаюн» оценивает количество российских военных, находящихся в беларуси, примерно в 2000 человек", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учения вс россии и беларуси продлены минимум до середины октября