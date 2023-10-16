В Беларуси осталось около 2000 военных вс рф - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. По состоянию на начало октября на территории беларуси базируются примерно 2000 российских военных, увеличение численности не наблюдается. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Детали
Сообщается, что в сентябре ситуация с российским военным контингентом в беларуси фактически не изменилась. Увеличение численности вооруженных сил рф не наблюдалось и пока нет предпосылок к значительному их увеличению.
Однако в беларуси продолжает находиться часть военных рф:
-
- Аэродромы «Мозырь» («Боков») и «Зябровка» - до 600 человек.
-
- Радиотехнический узел «Барановичи» и 43-й узел связи «Вилейка» - до 1 450 человек.
-
"В целом по состоянию на 1 октября «Беларускі Гаюн» оценивает количество российских военных, находящихся в беларуси, примерно в 2000 человек", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учения вс россии и беларуси продлены минимум до середины октября