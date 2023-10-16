У білорусі залишилося близько 2000 військових зс рф - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Станом на початок жовтня на території білорусі базуються приблизно 2000 російських військових, збільшення чисельності не спостерігається. Про це пише УНН з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
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Повідомляється, що у вересні ситуація з російським військовим контингентом у білорусі фактично не змінилася. Збільшення чисельності збройних сил рф не спостерігалося і поки що немає передумов до значного їх збільшення.
Однак у білорусі продовжує перебувати частина військових рф:
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- Аеродроми «Мозир» («Боков») та «Зябровка» - до 600 осіб.
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- Радіотехнічний вузол «Барановичі» та 43-й вузол зв'язку «Вілейка» - до 1 450 осіб.
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"Загалом станом на 1 жовтня «Беларускі Гаюн» оцінює кількість російських військових, які перебувають у білорусі, у приблизно 2000 осіб", - ідеться у повідомленні.
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