"АТЕШ" зірвав постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок, провівши диверсію на залізниці
Київ • УНН
"АТЕШ" заявив про пошкодження двох релейних шаф на залізниці в бєлгородській області. Незалежного підтвердження затримки потяга немає.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про успішну диверсію на залізниці в бєлгородській області росії. Вони вивели з ладу 2 релейні шафи, через що затримався потяг із військовими вантажами для російських військ на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє "АТЕШ", пише УНН.
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За інформацією партизанів, диверсію здійснили на залізничній ділянці між населеними пунктами Алексєєвка та Уразово. Російська армія використовує цю лінію для перекидання військових вантажів до підрозділів, які воюють на Куп'янському напрямку.
Після пошкодження релейних шаф виникли збої в роботі залізничної автоматики. Унаслідок цього затримався потяг, який мав доставити забезпечення російським військовим.
За твердженням "АТЕШ", командування рф було змушене призупинити рух на ділянці та направити ремонтні бригади для відновлення обладнання.
У партизанському русі наголосили, що подібні операції ускладнюють постачання боєприпасів, військової техніки та особового складу на фронт.
"АТЕШ" заявляє про намір продовжувати диверсійні операції в російському тилу, щоб порушувати логістику окупаційних військ.
Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень та тривалості затримки військового потяга наразі немає.
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