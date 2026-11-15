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"АТЕШ" сорвал поставки военных грузов на Купянское направление, проведя диверсию на железной дороге

Киев • УНН

 • 2012 просмотра

"АТЕШ" заявил о повреждении двух релейных шкафов на железной дороге в Белгородской области. Независимого подтверждения задержки поезда нет.

"АТЕШ" сорвал поставки военных грузов на Купянское направление, проведя диверсию на железной дороге

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили об успешной диверсии на железной дороге в белгородской области россии. Они вывели из строя 2 релейных шкафа, из-за чего задержался поезд с военными грузами для российских войск на Купянском направлении. Об этом сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По информации партизан, диверсию осуществили на железнодорожном участке между населенными пунктами Алексеевка и Уразово. Российская армия использует эту линию для переброски военных грузов подразделениям, воюющим на Купянском направлении.

После повреждения релейных шкафов произошли сбои в работе железнодорожной автоматики. В результате задержался поезд, который должен был доставить снабжение российским военнослужащим.

По утверждению «АТЕШ», командование рф было вынуждено приостановить движение на участке и направить ремонтные бригады для восстановления оборудования.

В партизанском движении подчеркнули, что подобные операции усложняют поставки боеприпасов, военной техники и личного состава на фронт.

«АТЕШ» заявляет о намерении продолжать диверсионные операции в российском тылу, чтобы нарушать логистику оккупационных войск.

Независимого подтверждения масштабов повреждений и продолжительности задержки военного поезда в настоящее время нет.

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Степан Гафтко

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