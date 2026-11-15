"АТЕШ" сорвал поставки военных грузов на Купянское направление, проведя диверсию на железной дороге

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили об успешной диверсии на железной дороге в белгородской области россии. Они вывели из строя 2 релейных шкафа, из-за чего задержался поезд с военными грузами для российских войск на Купянском направлении. Об этом сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По информации партизан, диверсию осуществили на железнодорожном участке между населенными пунктами Алексеевка и Уразово. Российская армия использует эту линию для переброски военных грузов подразделениям, воюющим на Купянском направлении.

После повреждения релейных шкафов произошли сбои в работе железнодорожной автоматики. В результате задержался поезд, который должен был доставить снабжение российским военнослужащим.

По утверждению «АТЕШ», командование рф было вынуждено приостановить движение на участке и направить ремонтные бригады для восстановления оборудования.

В партизанском движении подчеркнули, что подобные операции усложняют поставки боеприпасов, военной техники и личного состава на фронт.

«АТЕШ» заявляет о намерении продолжать диверсионные операции в российском тылу, чтобы нарушать логистику оккупационных войск.

Независимого подтверждения масштабов повреждений и продолжительности задержки военного поезда в настоящее время нет.

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