Навчання ЗС росії та білорусі продовжено мінімум до середини жовтня

Деталі

Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 76 тижнів.

Як зазначає моніторингова група Беларускі Гаюн, 7 та 8 жовтня для деяких полігонів стали вихідними днями, але «Доманово» та «Обуз-Лісновський» працювали без перерви.

Навчання на полігонах продовжуються з 9 жовтня до:

- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 14.10;

- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 13.10;

- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 14:10;

- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 13.10;

- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 13.10;

- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 15.10;

- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 15.10;

- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 14.10;

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