Навчання ЗС росії та білорусі продовжено мінімум до середини жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У білорусі продовжили навчання збройних сил рф та збройних сил білорусі. Про це пише УНН з посиланням на Беларускі Гаюн.
Деталі
Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 76 тижнів.
Як зазначає моніторингова група Беларускі Гаюн, 7 та 8 жовтня для деяких полігонів стали вихідними днями, але «Доманово» та «Обуз-Лісновський» працювали без перерви.
Навчання на полігонах продовжуються з 9 жовтня до:
- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 14.10;
- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 13.10;
- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 14:10;
- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 13.10;
- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 13.10;
- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 15.10;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 15.10;
- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 14.10;
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