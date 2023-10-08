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Учения ВС россии и беларуси продлены минимум до середины октября

Киев • УНН

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Киев. 8 октября. УНН. В беларуси продолжили обучение Вооруженных сил рф и вооруженных сил беларуси. Об этом пишет УНН со ссылкой на Беларуски Гаюн.

Детали

Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество удлинений составляет 76 недель.
Как отмечает группа мониторинга Беларуски Гаюн, 7 и 8 октября для некоторых полигонов были выходными, но «Доманово» и «Обуз-Лисновский» работали без перерыва.

Учения на полигонах продолжаются с 9 октября до:

- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 14.10;

- полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 13.10;

- полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 14: 10;

- полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 13.10;

- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 13.10;

- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лисновский» (Барановичский район) до 15.10;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 15.10;

- полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 14.10;

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