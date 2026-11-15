Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29
Київ • УНН
Польща домовляється про передачу Україні двох МіГ-29 в обмін на технології виявлення дронів. Українські акустичні системи вже випробовують у Польщі.
Польща зацікавлена в українських технологіях виявлення та знищення російських безпілотників в обмін на передачу Україні двох винищувачів МіГ-29. Особливу увагу польські військові приділяють акустичним системам, які здатні розпізнавати ворожі дрони за звуком двигунів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час нещодавнього візиту до Києва заявив, що сторони узгоджують останні деталі домовленості.
Серед українських розробок, які можуть зацікавити Варшаву, – акустичні комплекси компанії Zvook. Вони використовують штучний інтелект для виявлення безпілотників, крилатих ракет та інших повітряних цілей за характерним звуком.
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Зокрема, система Zvook Tracking здатна визначати напрямок руху цілі та передавати інформацію засобам ураження. За даними розробників, частка хибних спрацювань становить менше ніж 2%.
Компанія також створила компактний детектор Zvook NW0, який виявляє FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, на відстані 150–450 метрів. Такі системи вже використовують окремі підрозділи Національної гвардії України.
Українські технології вже випробовують у Польщі
Демонстраційні випробування акустичних систем відбулися в польському місті Устка за участю представників оборонного відомства.
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Крім того, у жовтні 2026 року українську систему інтегрували з комплексом управління Leonardo C2 Falcon Shield. Під час випробувань вона відстежила безпілотник типу "Шахед" на відстані 2,2 км, продемонструвавши точність, близьку до радіолокаційної.
Генеральний директор Zvook Мар'ян Сулим наголосив, що Польща прагне впровадити перевірені бойовими умовами системи протягом кількох місяців, а не років.
Водночас остаточний перелік технологій, які Україна може передати Польщі в межах домовленості щодо МіГ-29, поки не оголошений.
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