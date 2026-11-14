В Україні створили захисні споруди за допомогою 3D-друку, які витримали обстріл із кулемета Browning М2

Українська компанія 3D UTU розробила технологію будівництва захисних споруд за допомогою 3D-принтерів. За словами розробників, конструкції успішно пройшли випробування обстрілом із великокаліберного кулемета Browning М2, однак державні замовники досі не зацікавилися їхнім масштабним застосуванням. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Засновниця та генеральна директорка компанії 3D UTU Інна Фурман розповіла, що технологія дозволяє швидко зводити бетонні споруди різної форми та товщини.

Для цього компанія створила власний промисловий 3D-принтер, програмне забезпечення та спеціальну будівельну суміш. Останню виготовляють за стандартизованою рецептурою, що забезпечує стабільну якість матеріалу.

Принтер формує незнімну опалубку, яку можна додатково зміцнювати відповідно до вимог конкретного проєкту.

Захисні конструкції випробували кулеметом Browning М2

За словами Фурман, ще два роки тому компанія запропонувала державним структурам готове рішення для захисту критичної інфраструктури.

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Конструкцію додатково покрили полісечовиною – спеціальним захисним матеріалом, який також називають "рідкою бронею".

На полігоні були проведені випробування цього продукту із використанням кулемета Browning М2, які наша стіна успішно пройшла – кулі відбивалися від неї, залишаючи лише маленькі дірочки – розповіла керівниця компанії.

Водночас, за її словами, державні структури тоді не підтримали пропозицію розробників. Причини такого рішення залишаються невідомими.

Наразі 3D UTU веде переговори з приватними компаніями щодо будівництва захисних споруд для їхньої інфраструктури.

Фурман переконана, що широке застосування роботизованого 3D-друку дозволило б Україні швидше та економніше будувати захисні конструкції й посилити захист важливих об'єктів.

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