В Україні створили захисні споруди за допомогою 3D-друку, які витримали обстріл із кулемета Browning М2

$45.380.0650.340.14
ukenru
03:37 • 1726 перегляди
Чим українські Gripen зможуть збивати російські "Шахеди" – експерти назвали головну проблему
02:55 • 4828 перегляди
США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім
01:55 • 8520 перегляди
Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла
01:35 • 8986 перегляди
У США відновили авіасполучення після масштабного збою – тисячі рейсів скасували та затримали
01:16 • 8410 перегляди
ЗСУ вперше з 2023 року звільнили на Донеччині більше територій, ніж втратили за місяць – моніториPhoto
00:37 • 9052 перегляди
путін вимагає скорочення НАТО як умову переговорів зі США щодо України – Bloomberg
23:55 • 11479 перегляди
Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України – Туск пояснив причину
23:16 • 13268 перегляди
Німеччина виділить Україні ще 200 млн євро на зиму – на що спрямують допомогу
22:55 • 14369 перегляди
Трамп 19 листопада зустрінеться з путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї – серед тем переговорів може бути Україна
22:29 • 16210 перегляди
Після зупинки вильотів літаків у США повідомили про масштабні збої Інтернету – влада прокоментувала загрозу терактуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
2м/с
81%
748мм
Популярнi новини
США закликають власників BMW паркувати авто на відкритому повітрі через ризик займання - про які моделі мова13 листопада, 18:43 • 23459 перегляди
У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрониPhoto13 листопада, 21:02 • 12839 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн доларів – він встановив рекорд "Зоряних війн"Photo13 листопада, 21:05 • 21589 перегляди
П'ятниця, 13 листопада 2026 року – день, на який учені ще 66 років тому передбачили "кінець світу"13 листопада, 21:32 • 10624 перегляди
Авріл Лавін вперше стала мамою у 42 роки – співачка показала новонароджену донькуPhoto22:05 • 10231 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 60493 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 61414 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 61748 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 60122 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 60803 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сі Цзіньпін
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками03:52 • 64 перегляди
Такої масштабної зупинки авіарейсів у США не було з часів терактів 11 вересня03:05 • 524 перегляди
У Монголії знайшли стародавню гробницю з римським склом і унікальними золотими прикрасами02:05 • 1138 перегляди
Кеті Перрі з'явилася на побаченні з Джастіном Трюдо після вироку її колишньому чоловіку за зґвалтування01:05 • 2788 перегляди
"Укрпошта" випустить марку із салом, часником та соліннями – коли вона з'явиться00:05 • 3292 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen

В Україні створили захисні споруди за допомогою 3D-друку, які витримали обстріл із кулемета Browning М2

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українська 3D UTU створила бетонні захисні споруди, які витримали обстріл Browning М2. Державні структури технологією не зацікавилися.

В Україні створили захисні споруди за допомогою 3D-друку, які витримали обстріл із кулемета Browning М2

Українська компанія 3D UTU розробила технологію будівництва захисних споруд за допомогою 3D-принтерів. За словами розробників, конструкції успішно пройшли випробування обстрілом із великокаліберного кулемета Browning М2, однак державні замовники досі не зацікавилися їхнім масштабним застосуванням. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Засновниця та генеральна директорка компанії 3D UTU Інна Фурман розповіла, що технологія дозволяє швидко зводити бетонні споруди різної форми та товщини.

Для цього компанія створила власний промисловий 3D-принтер, програмне забезпечення та спеціальну будівельну суміш. Останню виготовляють за стандартизованою рецептурою, що забезпечує стабільну якість матеріалу.

Принтер формує незнімну опалубку, яку можна додатково зміцнювати відповідно до вимог конкретного проєкту.

Захисні конструкції випробували кулеметом Browning М2

За словами Фурман, ще два роки тому компанія запропонувала державним структурам готове рішення для захисту критичної інфраструктури.

"Можуть наближатися з нізвідки": "Флеш" розповів, чому російські "Шахеди" стали небезпечнішими12.11.26, 14:16 • 3420 переглядiв

Конструкцію додатково покрили полісечовиною – спеціальним захисним матеріалом, який також називають "рідкою бронею".

На полігоні були проведені випробування цього продукту із використанням кулемета Browning М2, які наша стіна успішно пройшла – кулі відбивалися від неї, залишаючи лише маленькі дірочки

– розповіла керівниця компанії.

Водночас, за її словами, державні структури тоді не підтримали пропозицію розробників. Причини такого рішення залишаються невідомими.

Наразі 3D UTU веде переговори з приватними компаніями щодо будівництва захисних споруд для їхньої інфраструктури.

Фурман переконана, що широке застосування роботизованого 3D-друку дозволило б Україні швидше та економніше будувати захисні конструкції й посилити захист важливих об'єктів.

Застосунок "Повітряна тривога" знову показує ворожі цілі, але є нововведення - Мінцифри13.11.26, 14:38 • 3504 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Україна