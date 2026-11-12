"Можуть наближатися з нізвідки": "Флеш" розповів, чому російські "Шахеди" стали небезпечнішими
Київ • УНН
"Шахеди" використовують реактивний двигун і наднизький політ, щоб уникати виявлення РЛС. "Флеш" закликав враховувати це мобільні вогневі групи.
російські БПЛА "Шахед" можуть з’явитися з нізвідки там, де його не очікують. Це відбувається з урахуванням декількох факторів, повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.
Деталі
Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тиші. Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху "Шахеда" немає перешкод (щоб наші РЛС їх не бачили). Ці два фактори слід враховувати мобільним вогневим групам та іншим
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого 12 листопада повідомив, що вже кілька днів фіксуються значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год.
Це не перші зафіксовані обмеження останнім часом. Минулого разу таке сталося у жовтні. Тоді швидкість роботи Starlink/Starshield була поновлена до більше ніж 400 км/год, зв'язок стабільний станом на 24 жовтня.
Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив: ймовірно, американська сторона буде посилатися на умови військового тарифного плану для України, але кілька років ці умови нікого не турбували.