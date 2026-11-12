"Могут приближаться из ниоткуда": "Флэш" рассказал, почему российские "Шахеды" стали опаснее

российские БПЛА "Шахед" могут появиться из ниоткуда там, где их не ожидают. Это происходит с учетом нескольких факторов, сообщил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.

Детали

Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине. Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно низких высотах там, где на пути "Шахеда" нет препятствий (чтобы наши РЛС их не видели). Эти два фактора следует учитывать мобильным огневым группам и другим - говорится в сообщении "Флеша".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого 12 ноября сообщил, что уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на оккупированных территориях действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч.

Это не первые зафиксированные ограничения в последнее время. В прошлый раз такое произошло в октябре. Тогда скорость работы Starlink/Starshield была восстановлена до более чем 400 км/ч, связь стабильна по состоянию на 24 октября.

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил: вероятно, американская сторона будет ссылаться на условия военного тарифного плана для Украины, однако несколько лет эти условия никого не беспокоили.