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Застосунок "Повітряна тривога" знову показує ворожі цілі, але є нововведення - Мінцифри

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Застосунок «Повітряна тривога» знову відстежує рух ворожих цілей після посилення захисту. Для доступу потрібна верифікація через «Дію».

Застосунок "Повітряна тривога" знову показує ворожі цілі, але є нововведення - Мінцифри

Роботу застосунку "Повітряна тривога" відновили, з можливістю відстежувати рух ворожих цілей, але з нововведеннями. Про це повідомили у Мінцифри 13 листопада, пише УНН.

Відновили роботу застосунку Повітряна тривога: відстежуйте рух ворожих цілей. Команди Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили захист на всіх рівнях. На вимогу Повітряних Сил ЗСУ додали авторизацію через Дію. Мета — щоб ці дані бачили лише верифіковані користувачі, а ворог не міг ними скористатися

- повідомили у Мінцифри.

Як наголосили в міністерстві, ""Дія" не передає застосунку персональних даних: вона лише підтверджує, що користувач пройшов верифікацію". ""Повітряна тривога" так само не збирає і не зберігає особистої інформації", зазначили в Мінцифри. 

"Для всіх інших функцій авторизація не потрібна — відображення рівнів небезпеки, сповіщення про тривоги чи можливість переглядати укриття на мапі", - ідеться у повідомленні.

У Мінцифри порадили: "Оновлюйте застосунок "Повітряна тривога" в Google Play чи AppStore, проходьте авторизацію через Дію та довіряйте тільки перевіреній інформації щодо загроз від Повітряних Сил".

Як дізнатися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок - пояснення Мінцифри02.11.26, 11:04 • 4182 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
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Повітряні сили Збройних сил України