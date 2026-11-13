Застосунок "Повітряна тривога" знову показує ворожі цілі, але є нововведення - Мінцифри
Київ • УНН
Застосунок «Повітряна тривога» знову відстежує рух ворожих цілей після посилення захисту. Для доступу потрібна верифікація через «Дію».
Роботу застосунку "Повітряна тривога" відновили, з можливістю відстежувати рух ворожих цілей, але з нововведеннями. Про це повідомили у Мінцифри 13 листопада, пише УНН.
Відновили роботу застосунку Повітряна тривога: відстежуйте рух ворожих цілей. Команди Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили захист на всіх рівнях. На вимогу Повітряних Сил ЗСУ додали авторизацію через Дію. Мета — щоб ці дані бачили лише верифіковані користувачі, а ворог не міг ними скористатися
Як наголосили в міністерстві, ""Дія" не передає застосунку персональних даних: вона лише підтверджує, що користувач пройшов верифікацію". ""Повітряна тривога" так само не збирає і не зберігає особистої інформації", зазначили в Мінцифри.
"Для всіх інших функцій авторизація не потрібна — відображення рівнів небезпеки, сповіщення про тривоги чи можливість переглядати укриття на мапі", - ідеться у повідомленні.
У Мінцифри порадили: "Оновлюйте застосунок "Повітряна тривога" в Google Play чи AppStore, проходьте авторизацію через Дію та довіряйте тільки перевіреній інформації щодо загроз від Повітряних Сил".
Як дізнатися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок - пояснення Мінцифри02.11.26, 11:04 • 4182 перегляди