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В Украине создали защитные сооружения с помощью 3D-печати, которые выдержали обстрел из пулемёта Browning M2

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

Украинская 3D UTU создала бетонные защитные сооружения, которые выдержали обстрел из Browning M2. Государственные структуры технологией не заинтересовались.

В Украине создали защитные сооружения с помощью 3D-печати, которые выдержали обстрел из пулемёта Browning M2

Украинская компания 3D UTU разработала технологию строительства защитных сооружений с помощью 3D-принтеров. По словам разработчиков, конструкции успешно прошли испытания обстрелом из крупнокалиберного пулемёта Browning М2, однако государственные заказчики до сих пор не заинтересовались их масштабным применением. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Основательница и генеральная директорка компании 3D UTU Инна Фурман рассказала, что технология позволяет быстро возводить бетонные сооружения различной формы и толщины.

Для этого компания создала собственный промышленный 3D-принтер, программное обеспечение и специальную строительную смесь. Последнюю изготавливают по стандартизированной рецептуре, что обеспечивает стабильное качество материала.

Принтер формирует несъёмную опалубку, которую можно дополнительно укреплять в соответствии с требованиями конкретного проекта.

Защитные конструкции испытали пулемётом Browning М2

По словам Фурман, ещё два года назад компания предложила государственным структурам готовое решение для защиты критической инфраструктуры.

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Конструкцию дополнительно покрыли полимочевиной — специальным защитным материалом, который также называют "жидкой бронёй".

На полигоне были проведены испытания этого продукта с использованием пулемёта Browning М2, которые наша стена успешно прошла — пули отскакивали от неё, оставляя лишь маленькие дырочки

— рассказала руководительница компании.

В то же время, по её словам, государственные структуры тогда не поддержали предложение разработчиков. Причины такого решения остаются неизвестными.

Сейчас 3D UTU ведёт переговоры с частными компаниями по поводу строительства защитных сооружений для их инфраструктуры.

Фурман убеждена, что широкое применение роботизированной 3D-печати позволило бы Украине быстрее и экономичнее строить защитные конструкции и усилить защиту важных объектов.

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