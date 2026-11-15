Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили

$45.3850.34
ukenru
01:55 • 764 перегляди
У Києві до кінця лютого відкриють дві резервні переправи через Дніпро – скільки це коштуватиме
01:16 • 3570 перегляди
Італія почала встановлювати на свої танки, які передавала ЗСУ, захист від дронів за прикладом України – що змінилося
00:37 • 6720 перегляди
Трамп готує жорстку відповідь демократам у Конгресі – США загрожує масштабний конституційний конфлікт
23:55 • 9412 перегляди
США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона
23:17 • 10693 перегляди
США переглянули плани масштабного виведення військ із Європи – Пентагон готує новий сценарій для Трампа
22:38 • 11938 перегляди
кремль запропонував США поділити Європу на сфери впливу – NYT
21:42 • 12404 перегляди
Україна зазнала третьої поспіль поразки в Лізі націй і опинилася за крок від вильоту в нижчий дивізіон
21:03 • 13270 перегляди
Українські F-16 збивають більшість реактивних дронів росії: Міноборони просить Канаду прискорити постачання 20-мм боєприпасів
14 листопада, 20:02 • 14860 перегляди
путін висунув ультиматум Великій Британії: йдеться про ядерну зброю і Україну - The Telegraph
14 листопада, 17:03 • 22644 перегляди
путін, Трамп і Сі зустрінуться наступного тижня для переговорів - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
3м/с
91%
760мм
Популярнi новини
Скандал у світовому хокеї: IIHF оскаржила повернення росії через можливі зв’язки арбітрів із рф14 листопада, 16:08 • 10214 перегляди
15 листопада в Україні діятимуть цілодобові відключення - де і скільки часу не буде світла14 листопада, 16:31 • 13954 перегляди
Автомобілі-"фантоми" з 16 листопада патрулюватимуть дороги Львівщини й Одещини14 листопада, 17:25 • 7102 перегляди
Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяниPhoto21:28 • 7134 перегляди
В Азії вперше провели власне "Євробачення" – хто здобув перемогу22:04 • 5066 перегляди
Публікації
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 36395 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 24010 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 37499 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 83915 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 82709 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Ілон Маск
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Німеччина
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили02:05 • 4 перегляди
SpaceX вперше повернула Starship із космосу та захопила корабель механічними "руками" стартової вежі01:05 • 512 перегляди
Мішель Пфайффер відсвяткувала 33 роки шлюбу з Девідом Келлі та розкрила секрет їхніх стосунків00:05 • 1490 перегляди
Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвоюPhoto23:13 • 3170 перегляди
У Землі з'явився другий супутник – астрономи розповіли, як довго він залишатиметься поруч із планетою23:05 • 3986 перегляди
Актуальне
The New York Times
Financial Times
Техніка
SpaceX Starship
MIM-104 Patriot

Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Бейонсе розповіла, що гості дізналися про весілля з Jay-Z лише після прибуття на нібито вечірку. Її сукню створила мати.

Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили

Американська співачка Бейонсе вперше поділилася маловідомими подробицями свого таємного весілля з репером Jay-Z, яке відбулося 18 років тому. Зірка зізналася, що більшість запрошених навіть не здогадувалися, що стануть гостями весільної церемонії. Про це повідомляє Harper's Bazaar із посиланням на інтерв'ю артистки журналу i-D, пише УНН.

Деталі

Бейонсе та Jay-Z одружилися 4 квітня 2008 року в Нью-Йорку. Попри світову популярність, пара вирішила провести камерну церемонію вдома, запросивши лише найближчих родичів і друзів.

Щоб уникнути розголосу, закохані повідомили більшості гостей, що організовують звичайну вечірку. Лише після прибуття запрошені дізналися, що насправді потрапили на весілля.

Співачка також розповіла про особливе значення своєї весільної сукні. Замість вбрання від відомого модного дому вона обрала сукню, яку спеціально для неї створила мати – Тіна Ноулз.

Моя улюблена сукня, яку створила мама, – це моя весільна сукня. Вона була неймовірно простою та зробленою з любов'ю

– поділилася Бейонсе.

Дата весілля також була символічною. Число 4 має особливе значення для подружжя: Бейонсе народилася 4 вересня, а Jay-Z – 4 грудня.

Сьогодні пара виховує трьох дітей – доньку Блу Айві та близнюків Румі й Сера. Попри багаторічний шлюб і статус однієї з найвідоміших пар шоу-бізнесу, артисти продовжують оберігати своє приватне життя від зайвої уваги.

Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25.10.26, 22:18 • 40031 перегляд

Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Шлюб