Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили
Київ • УНН
Бейонсе розповіла, що гості дізналися про весілля з Jay-Z лише після прибуття на нібито вечірку. Її сукню створила мати.
Американська співачка Бейонсе вперше поділилася маловідомими подробицями свого таємного весілля з репером Jay-Z, яке відбулося 18 років тому. Зірка зізналася, що більшість запрошених навіть не здогадувалися, що стануть гостями весільної церемонії. Про це повідомляє Harper's Bazaar із посиланням на інтерв'ю артистки журналу i-D, пише УНН.
Деталі
Бейонсе та Jay-Z одружилися 4 квітня 2008 року в Нью-Йорку. Попри світову популярність, пара вирішила провести камерну церемонію вдома, запросивши лише найближчих родичів і друзів.
Щоб уникнути розголосу, закохані повідомили більшості гостей, що організовують звичайну вечірку. Лише після прибуття запрошені дізналися, що насправді потрапили на весілля.
Співачка також розповіла про особливе значення своєї весільної сукні. Замість вбрання від відомого модного дому вона обрала сукню, яку спеціально для неї створила мати – Тіна Ноулз.
Моя улюблена сукня, яку створила мама, – це моя весільна сукня. Вона була неймовірно простою та зробленою з любов'ю
Дата весілля також була символічною. Число 4 має особливе значення для подружжя: Бейонсе народилася 4 вересня, а Jay-Z – 4 грудня.
Сьогодні пара виховує трьох дітей – доньку Блу Айві та близнюків Румі й Сера. Попри багаторічний шлюб і статус однієї з найвідоміших пар шоу-бізнесу, артисти продовжують оберігати своє приватне життя від зайвої уваги.
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