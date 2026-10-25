Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ

$45.0550.44
ukenru
20:22 • 1894 перегляди
Трамп прагне зближення з путіним, а його політика може дати росії вирішальну перевагу у війні – Reuters
20:03 • 4238 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
19:18 • 10282 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
19:00 • 11437 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
18:05 • 15757 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
17:28 • 16271 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
16:41 • 17570 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні
16:02 • 17519 перегляди
Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України
15:36 • 16396 перегляди
У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters
25 жовтня, 14:02 • 16838 перегляди
Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торговельних суден - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.1м/с
77%
753мм
Популярнi новини
Удари по НПЗ та десятках російських суден: як працює секретний підрозділ ЗСУ25 жовтня, 12:28 • 15067 перегляди
Льодовики тануть і відкривають таємниці тисячоліть: що археологи знаходять під кригоюPhoto16:00 • 15021 перегляди
Зірка культового американського серіалу зізнався, чому після слави був змушений шукати випадкові підробітки16:36 • 12878 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 12363 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 11120 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 26311 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 33595 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 65179 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 85975 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 80446 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Александар Вучич
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Болгарія
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ20:18 • 744 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому19:05 • 5464 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto18:17 • 10020 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo18:10 • 8828 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 11120 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Financial Times
The New York Times
Fox News

Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Jay-Z розглядає можливість виступити на Супербоулі 2027 року. Офіційного підтвердження участі та списку гостей поки немає.

Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ

Американський репер Jay-Z може очолити музичне шоу в перерві Супербоулу 2027 року. За інформацією ЗМІ, артист розглядає можливість особисто виступити на одному з найпопулярніших телевізійних заходів США. Про це повідомляє Just Jared із посиланням на Puck, пише УНН.

Деталі

За даними журналістів, кілька джерел підтвердили, що саме Jay-Z може стати головним виконавцем шоу. Водночас організатори поки офіційно не оголосили його участі.

Репер із 2019 року бере участь в організації музичних виступів на Супербоулі через компанію Roc Nation. Якщо інформація підтвердиться, цього разу він сам вийде на сцену.

Хто ще претендував на виступ

Серед можливих учасників шоу раніше називали Гаррі Стайлза, Майлі Сайрус та Джастіна Бібера.

Також журналісти припускають, що до виступу Jay-Z можуть долучитися інші відомі артисти, зокрема Бейонсе. Однак інформації про запрошених гостей поки немає.

Офіційне оголошення головного виконавця Супербоулу 2027 року очікують найближчим часом.

Дрейк відсвяткував 40-річчя з виступом Backstreet Boys і подарунками для гостей24.10.26, 18:56 • 37458 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Сполучені Штати Америки