Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ

Американський репер Jay-Z може очолити музичне шоу в перерві Супербоулу 2027 року. За інформацією ЗМІ, артист розглядає можливість особисто виступити на одному з найпопулярніших телевізійних заходів США. Про це повідомляє Just Jared із посиланням на Puck, пише УНН.

Деталі

За даними журналістів, кілька джерел підтвердили, що саме Jay-Z може стати головним виконавцем шоу. Водночас організатори поки офіційно не оголосили його участі.

Репер із 2019 року бере участь в організації музичних виступів на Супербоулі через компанію Roc Nation. Якщо інформація підтвердиться, цього разу він сам вийде на сцену.

Хто ще претендував на виступ

Серед можливих учасників шоу раніше називали Гаррі Стайлза, Майлі Сайрус та Джастіна Бібера.

Також журналісти припускають, що до виступу Jay-Z можуть долучитися інші відомі артисти, зокрема Бейонсе. Однак інформації про запрошених гостей поки немає.

Офіційне оголошення головного виконавця Супербоулу 2027 року очікують найближчим часом.

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