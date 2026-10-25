Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ

Американский рэпер Jay-Z может возглавить музыкальное шоу в перерыве Супербоула 2027 года. По информации СМИ, артист рассматривает возможность лично выступить на одном из самых популярных телевизионных мероприятий США. Об этом сообщает Just Jared со ссылкой на Puck, пишет УНН.

Детали

По данным журналистов, несколько источников подтвердили, что именно Jay-Z может стать главным исполнителем шоу. В то же время организаторы пока официально не объявили о его участии.

Рэпер с 2019 года участвует в организации музыкальных выступлений на Супербоуле через компанию Roc Nation. Если информация подтвердится, на этот раз он сам выйдет на сцену.

Кто еще претендовал на выступление

Среди возможных участников шоу ранее называли Гарри Стайлза, Майли Сайрус и Джастина Бибера.

Также журналисты предполагают, что к выступлению Jay-Z могут присоединиться другие известные артисты, в частности Бейонсе. Однако информации о приглашенных гостях пока нет.

Официального объявления главного исполнителя Супербоула 2027 года ожидают в ближайшее время.

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