Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили
Киев • УНН
Бейонсе рассказала, что гости узнали о свадьбе с Jay-Z только после прибытия на якобы вечеринку. Её платье создала мать.
Американская певица Бейонсе впервые поделилась малоизвестными подробностями своей тайной свадьбы с рэпером Jay-Z, которая состоялась 18 лет назад. Звезда призналась, что большинство приглашённых даже не догадывались, что станут гостями свадебной церемонии. Об этом сообщает Harper's Bazaar со ссылкой на интервью артистки журналу i-D, пишет УНН.
Подробности
Бейонсе и Jay-Z поженились 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке. Несмотря на всемирную популярность, пара решила провести камерную церемонию дома, пригласив только ближайших родственников и друзей.
Чтобы избежать огласки, влюблённые сообщили большинству гостей, что устраивают обычную вечеринку. Лишь после прибытия приглашённые узнали, что на самом деле попали на свадьбу.
Певица также рассказала об особом значении своего свадебного платья. Вместо наряда от известного модного дома она выбрала платье, которое специально для неё создала мать — Тина Ноулз.
Моё любимое платье, которое создала мама, — это моё свадебное платье. Оно было невероятно простым и сделанным с любовью
Дата свадьбы также была символичной. Число 4 имеет особое значение для супругов: Бейонсе родилась 4 сентября, а Jay-Z — 4 декабря.
Сегодня пара воспитывает троих детей — дочь Блу Айви и близнецов Руми и Сэра. Несмотря на многолетний брак и статус одной из самых известных пар шоу-бизнеса, артисты продолжают оберегать свою частную жизнь от излишнего внимания.
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