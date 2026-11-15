Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили

Американская певица Бейонсе впервые поделилась малоизвестными подробностями своей тайной свадьбы с рэпером Jay-Z, которая состоялась 18 лет назад. Звезда призналась, что большинство приглашённых даже не догадывались, что станут гостями свадебной церемонии. Об этом сообщает Harper's Bazaar со ссылкой на интервью артистки журналу i-D, пишет УНН.

Бейонсе и Jay-Z поженились 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке. Несмотря на всемирную популярность, пара решила провести камерную церемонию дома, пригласив только ближайших родственников и друзей.

Чтобы избежать огласки, влюблённые сообщили большинству гостей, что устраивают обычную вечеринку. Лишь после прибытия приглашённые узнали, что на самом деле попали на свадьбу.

Певица также рассказала об особом значении своего свадебного платья. Вместо наряда от известного модного дома она выбрала платье, которое специально для неё создала мать — Тина Ноулз.

Моё любимое платье, которое создала мама, — это моё свадебное платье. Оно было невероятно простым и сделанным с любовью